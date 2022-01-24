Спортивный министр рассказал, что должны делать в Пекине украинские спортсмены на фоне роSSийского флага

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что с украинскими спортсменами обсуждали поведение в случае провокаций со стороны спортсменов РоSSии на Олимпиаде-2022.

"У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в ситуациях, когда будут провокации, как это происходило на Олимпийских играх-2020. Все спортсмены осведомлены, они знают, как вести себя в таких ситуациях", - цитирует Гутцайта xsport.ua.

"Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из РоSSии с флагом. Чтобы они были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады неоднократно встречались со спортсменами и это обсуждали", - добавил олимпийский чемпион барселонской Олимпиады 1992 года в командной сабле от сборной СНГ .

Напомним, Украина проводила олимпийцев в Пекин.

Игры стартуют уже 4 февраля.