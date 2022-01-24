Украина потеряла последних представительниц на Australian Open

Киченок, Костюк и Ястремская зачехлили ракетки.

Украина потеряла последних представительниц на Australian Open

Украинский дуэт Марта Костюк/Даяна Ястремская не смогли пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В поединке третьего раунда украинских теннисисток остановил интернациональный тандем Кэролайн Доулхайд (США)/Сторм Сандерс (Австралия). Украинки проиграли в двух сетах с одинаковым счетом 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Ранее дуэт украинки Людмилы Киченок и латышки Елены Остапенко также завершил выступление в парном разряде Australian Open.

Украино-латвийский дуэт во втором круге проиграл также международному тандему Петры Мартыч (Хорватия)/Шелби Роджерс (США) – 2:6, 6:4, 1:6.

Таким образом, на первом сезоне турнира "Большого шлема" представителей Украины не осталось.

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