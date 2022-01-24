Зеленский поздравил украинскую сборную, которая отправляется на Олимпиаду в Пекин

"Не болейте, хорошо ешьте, носите шляпу, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям".

Сборная команда Украины отправляется сегодня на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.

Нашу страну представят 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке, сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает 4 олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также 3 призера Юношеских Олимпийских игр: фигуристы Александра Назарова - Максим Никитин и Иван Шмуратко.

В состав делегации, согласно обращений национальных федераций, вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

"Учитывая, что все олимпийские объекты зимних Игр-2022 будут поделены на 3 кластера - Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу, участники, соответственно, будут располагаться в 3-х Олимпийских поселках", - отметили в НОКУ.

В целом за годы независимости украинцы на зимних Играх получили 8 наград: 3 – золотые, 1 – серебряную и 4 – бронзовые медали.

Украинских олимпийцев поздравил в Инстаграмме президент Владимир Зеленский.

Он пожелал спортсменам удачи. Зеленский отметил, что за них будет болеть семья – не только родные, но и вся Украина. “На правах родственника, я хочу вам пожелать – не болейте, хорошо ешьте, носите шляпу и обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина", – сказал Президент.

Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.

Впервые в программу Игр-2022 вошли 7 новых дисциплин: монобоб у женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанные командные соревнования по акробатическому фристайлу, женский и мужской биг-эйр, соревнования по сноуборд-кроссу.

"Все это позволяет с уверенностью сказать, что зимние Олимпийские игры в Пекине станут самыми сбалансированными в гендерном плане в истории. По сравнению с Пхенчханом-2018, процент женщин увеличился с 41 до 45”, – добавили в олимпийском комитете.