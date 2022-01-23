Депутат Ольга Саладуха завершила спортивную карьеру

38-летняя депутат Верховной Рады, знаменитая легкоатлетка Ольга Саладуха, специализировавшаяся в тройном прыжке, объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Сегодня был невероятный день! Соревнования на "Кубок Белой пантеры" и мое прощание с профессиональным спортом состоялись! Столько эмоций и впечатлений за такое короткое время давно не испытывала. На уровне ощущений это сравнимо разве что с чемпионатом мира или Олимпиадой. Я благодарю всех", кто был рядом!", - заявила депутат.

В церемонии прощания Саладухи со спортом приняли участие также Жан Беленюк, Дарья Белодед, Георгий Зантарая, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Наталья Добрынская, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук, Ирина Лещинская и другие.

38-летняя Ольга Саладуха – чемпионка мира (2011), трехкратная чемпионка Европы (2010, 2012, 2014), а также чемпионка Европы в помещении (2013).

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Саладуха завоевала бронзовую медаль, показав результат 14,79 м

Лучший результат в карьере Саладуха показала в 2012 году на чемпионате Европы в Хельсинки - 14,99 м. Среди украинок дальше прыгала только Инесса Кравец, чей "вечный" рекорд 15,50 м держался 26 лет и был побит венесуэлкой Юлимар Рохас в августе 2021 года.