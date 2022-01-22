В Харьковской области впервые проходят спортивные соревнования по сноукайтингу

Самые опытные гонщики из разных стран мира принимают участие в двух дисциплинах - Long Distance и Course Race.

В Харьковской области впервые проходят спортивные соревнования по сноукайтингу
Сноукайтинг
Фото: facebook.com/snowkiteworldcup

В селе Хотимля в Харьковской области 19-23 января впервые в Украине проходят соревнования в ходе рейтингового международного турнира за кубок мира по сноукайтингу IKA SNOWKITE World Cup 2022.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Ask SnowKite WorldCup.

Организатором соревнований есть Федерация кайтбординга и серфинга Украины, Международная Ассоциация Кайтбординга.

"Я особенно рад тому, что международные соревнования по сноукайтингу в этом году проходят именно в Украине, в это время когда важно видеть и положительные новости, гордиться нашей страной, осознавать ее достойное место и роль. Рад участия в турнире представителей международной ассоциации, спортменов и болельщиков на Харьковщине", - прокомментировал почётный глава Федерации кайтбординга и серфинга Украины Кирилл Шевченко.

Самые опытные гонщики из разных стран мира принимают участие в двух дисциплинах Long Distance, Course Race. На соревнованиях представлены следующие категории: сноуборд (мужчины, женщины) и лыжи (мужчины и женщины). Минимальный возраст участников: 12 лет.

Этот турнир может стать фундаментом для проведения в предстоящем соревновании по олимпийской дисциплине Formula Kite.

Сноукайтинг – это вид спорта и активного отдыха, представляющий собой занятие с буксировочным кайтом на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков. Название происходит от английского словосочетания snowkiting: snow – снег, kiting – кайтинг. Зародился этот вид спорта в 70-х годах, в Альпах в результате экспериментов Дитера Стразилы.

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