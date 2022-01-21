На "Ралли Монте-Карло" после столкновения со скалой французский экипаж улетел с обрыва
Экипаж Адриена Фурмо попал в серьезный "замес".
Первый соревновательный день "Ралли Монте-Карло" ознаменовался серьезной аварией, в которую попал французский экипаж Адриена Фурмо (M-Sport Ford WRT).
Машина Фурмо врезалась в горную скалу, после чего перелетела через барьер, вылетев в овраг и несколько раз опрокинувшись.
К счастью ни Фурмо, ни штурман Александр Кориа серьезно не пострадали. Оба самостоятельно покинули место аварии.
Отметим, "Ралли Монте-Карло" входит в зачет чемпионата мира по ралли.
"Ралли Монте-Карло". Положение после 5 СД:
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Себастьен Лёб (M-Sport Ford WRT) – 10.56,8.
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Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC)+2,3.
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Тьерри Невиль (Hyundai Shell Mobil WRT) +4,7.
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Отт Тянок (Hyundai Shell Mobis WRT) +5,6.
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Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) 12,1.
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Крейг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT)+13,1.
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Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC)+15,8.
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Стефан Лефевр (Citroen Total WRT)+2,8.
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Керосин Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +24,3.
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Йоан Росель (Yohan Rossel)+34,9.