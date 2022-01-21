На "Ралли Монте-Карло" после столкновения со скалой французский экипаж улетел с обрыва

Первый соревновательный день "Ралли Монте-Карло" ознаменовался серьезной аварией, в которую попал французский экипаж Адриена Фурмо (M-Sport Ford WRT).

Машина Фурмо врезалась в горную скалу, после чего перелетела через барьер, вылетев в овраг и несколько раз опрокинувшись.

К счастью ни Фурмо, ни штурман Александр Кориа серьезно не пострадали. Оба самостоятельно покинули место аварии.

Отметим, "Ралли Монте-Карло" входит в зачет чемпионата мира по ралли.

"Ралли Монте-Карло". Положение после 5 СД: