Международная федерация спортивной медицины раскритиковала МОК из-за трансгендеров

Позиции этих двух ведомств расходятся.

Международная федерация спортивной медицины раскритиковала МОК из-за трансгендеров
Фото: Lb.ua

38 ученых, входящих в Международную федерацию спортивной медицины и Европейскую ассоциацию спортивной медицины, опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали новую стратегию Международного олимпийского комитета по поводу выступлений трансгендеров в женском спорте, сообщает "Спорт-Экспресс".

Медики считают, что отменив контроль уровня тестостерона, МОК руководствовался исключительно стремлением к инклюзивности и проигнорировал медицинские и научные данные по различиям полов.

Представители Международных федераций легкой атлетики, триатлона и велоспорта считают, что это открывает двери для нечестной конкуренции в женском спорте и для ограничения прав цисгендерных женщин.

Ученые призывают МОК установить стандарты уровня тестостерона для участниц женских соревнований, которые сейчас отданы на откуп международным федерациям. При этом максимальные показатели для разных видов спорта могут отличаться, а использование гормональных препаратов должно быть минимизировано.

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