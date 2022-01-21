Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций

Без сенсаций не обошлось.

Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций
Мохамед Салах
Фото: AS

Завершилась групповая стадия и определились все участники 1/8 финала Кубка африканских наций.

Не обошлось без сенсаций.

Самая громкая – покинул турнир действующий обладатель Кубка – Алжир. Команда с Риядом Марезом заняла последнее место в группе, забив за весь групповой этап всего один мяч.

Также неожиданно досрочным стал и вылет Ганы, также замкнувшей свой квартет, набрав лишь очко.

Пары плей-офф составили:

  • Буркина Фасо - Габон

  • Нигерия - Тунис

  • Сенегал - Кабо-Верде

  • Мали - Экваториальная Гвинея

  • Гвинея - Гамбия

  • Камерун - Коморы

  • Марокко - Малави

  • Кот-д'Ивуар - Египет.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 23 января.

На Кубке Африки кошмар с посещаемостью. Аншлаги не собирают даже матчи с участием команды-хозяйки (Камерун).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 победКандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед
Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренераКлуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера
Футболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудьФутболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудь
Оргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVIDОргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVID
Американский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознаниеАмериканский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознание
Блок рекламы


Похожие новости
Американский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознаниеАмериканский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознание
Пидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлонуПидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Украина провалила старт этапа биатлонного Кубка мира в РупольдингеУкраина провалила старт этапа биатлонного Кубка мира в Рупольдинге
Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлонуУкраина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону
"Аль-Айн" Реброва вырвал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ: соперники забили в общей сложности 13 голов на двоих"Аль-Айн" Реброва вырвал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ: соперники забили в общей сложности 13 голов на двоих
Мбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. ФутболМбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. Футбол
Украинцы Аникеев и Иванов стали призерами чемпионата мира по шашкамУкраинцы Аникеев и Иванов стали призерами чемпионата мира по шашкам
Общий зачет Кубка мира по биатлону-2021/22: Украина в отстающихОбщий зачет Кубка мира по биатлону-2021/22: Украина в отстающих
Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА. ФутболСборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА. Футбол
Сборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций. ФутболСборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости