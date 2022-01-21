Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций

Без сенсаций не обошлось.

Завершилась групповая стадия и определились все участники 1/8 финала Кубка африканских наций.

Не обошлось без сенсаций.

Самая громкая – покинул турнир действующий обладатель Кубка – Алжир. Команда с Риядом Марезом заняла последнее место в группе, забив за весь групповой этап всего один мяч.

Также неожиданно досрочным стал и вылет Ганы, также замкнувшей свой квартет, набрав лишь очко.

Пары плей-офф составили:

Буркина Фасо - Габон

Нигерия - Тунис

Сенегал - Кабо-Верде

Мали - Экваториальная Гвинея

Гвинея - Гамбия

Камерун - Коморы

Марокко - Малави

Кот-д'Ивуар - Египет.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 23 января.

На Кубке Африки кошмар с посещаемостью. Аншлаги не собирают даже матчи с участием команды-хозяйки (Камерун).