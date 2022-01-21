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2022-01-21
Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций
Без сенсаций не обошлось.
Мохамед Салах
Фото: AS
Завершилась групповая стадия и определились все участники 1/8 финала Кубка африканских наций.
Не обошлось без сенсаций.
Самая громкая – покинул турнир действующий обладатель Кубка – Алжир. Команда с Риядом Марезом заняла последнее место в группе, забив за весь групповой этап всего один мяч.
Также неожиданно досрочным стал и вылет Ганы, также замкнувшей свой квартет, набрав лишь очко.
Пары плей-офф составили:
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Буркина Фасо - Габон
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Нигерия - Тунис
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Сенегал - Кабо-Верде
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Мали - Экваториальная Гвинея
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Гвинея - Гамбия
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Камерун - Коморы
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Марокко - Малави
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Кот-д'Ивуар - Египет.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 23 января.
На Кубке Африки кошмар с посещаемостью. Аншлаги не собирают даже матчи с участием команды-хозяйки (Камерун).