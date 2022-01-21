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2022-01-21
Умерла единственная женщина в истории, избранная на драфте НБА
Причины смерти Люсии Гаррис не указывают.
Люсія Харріс
Фото: clarionledger.com
На 67-м году жизни скончалась Люсия Гаррис – единственная женщина, избранная на драфте НБА, сообщают на официальном сайте НБА.
Причины смерти Гаррис не указывают, она ушла из жизни в своем родном штате Миссисипи.
Гаррис была выбрана в седьмом раунде драфта НБА-1977 командой "Нью-Орлеан Джаз", но не сыграла ни одного матча за клуб из-за беременности.
В 1992 году ее ввели в Зал баскетбольной славы – это первая темнокожая женщина, удостоенная такой чести.
Гаррис вошла в состав сборной США в 1975 году, а год спустя женский баскетбол дебютировал на Олимпийских играх. Люсия стала автором первого точного броска в истории женского баскетбола на олимпиадах.