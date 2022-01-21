Умерла единственная женщина в истории, избранная на драфте НБА

На 67-м году жизни скончалась Люсия Гаррис – единственная женщина, избранная на драфте НБА , сообщают на официальном сайте НБА .

Причины смерти Гаррис не указывают, она ушла из жизни в своем родном штате Миссисипи.

Гаррис была выбрана в седьмом раунде драфта НБА-1977 командой "Нью-Орлеан Джаз", но не сыграла ни одного матча за клуб из-за беременности.

В 1992 году ее ввели в Зал баскетбольной славы – это первая темнокожая женщина, удостоенная такой чести.