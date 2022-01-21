Умерла единственная женщина в истории, избранная на драфте НБА

Причины смерти Люсии Гаррис не указывают.

Умерла единственная женщина в истории, избранная на драфте НБА
Люсія Харріс
Фото: clarionledger.com

На 67-м году жизни скончалась Люсия Гаррис – единственная женщина, избранная на драфте НБА, сообщают на официальном сайте НБА.

Причины смерти Гаррис не указывают, она ушла из жизни в своем родном штате Миссисипи.

Гаррис была выбрана в седьмом раунде драфта НБА-1977 командой "Нью-Орлеан Джаз", но не сыграла ни одного матча за клуб из-за беременности.

В 1992 году ее ввели в Зал баскетбольной славы – это первая темнокожая женщина, удостоенная такой чести.

Гаррис вошла в состав сборной США в 1975 году, а год спустя женский баскетбол дебютировал на Олимпийских играх. Люсия стала автором первого точного броска в истории женского баскетбола на олимпиадах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 победКандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед
Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренераКлуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера
Футболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудьФутболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудь
Оргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVIDОргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVID
Американский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознаниеАмериканский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознание
Блок рекламы


Похожие новости
Украина впервые в истории отобралась на Олимпиаду в женском бобслееУкраина впервые в истории отобралась на Олимпиаду в женском бобслее
Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 победКандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед
Украина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катанииУкраина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катании
Федерация футбольной истории и статистики представила символическую сборную Европы-2021Федерация футбольной истории и статистики представила символическую сборную Европы-2021
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже впервые в истории пройдет не на стадионеЦеремония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже впервые в истории пройдет не на стадионе
Впервые в истории украинская каратистка вышла в финал чемпионата мираВпервые в истории украинская каратистка вышла в финал чемпионата мира
Матвиенко стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины. ФутболМатвиенко стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины. Футбол
Впервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезонаВпервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезона
"Барселона" установила антирекорд в своей клубной истории. Футбол
В истории украинского футбола появился первый англичанинВ истории украинского футбола появился первый англичанин
Последние новости
Подгружаем последние новости