Промоутер Фьюри заявил, что люди с Ближнего Востока готовы профинансировать бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Боб Арум сообщил, что на него вышли представители Ближнего Востока с предложением профинансировать поединок между "Цыганским Королем" и чемпионом мира за версиями WBA, IBF и WBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Это полный хаос. Происходящее это просто обещания Ближнего Востока. Они хотят провести бой между Фьюри и Усиком, но мы еще не знаем, отойдет ли Диллиан Уайт в сторону. К тому же это люди, с которыми у нас нет никаких договоренностей", – цитирует Арума talksport.com.

"Это сложная ситуация, но надеюсь все решиться в пятницу во время промоутерских торгов. У меня нет понятия, кто эти люди и чего они добиваются. Пока ничего не ясно. Все что я знаю, что у Тайсона Фьюри заключен контракт из Queensberry Фрэнка Уоррена и Top Rank. Никто не говорил с нами о выкупе прав или нашем разрешении организовать бой Тайсона", - добавил промоутер.

Напомним, промоутер Энтони Джошуа и Уайта Эдди Гирн сообщил, что его клиенты готовы предоставить возможность Усику и Фьюри провести поединок.