44-летний хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" избил соперника, жестко встретившего его одноклубника

Здено Хара находится в потрясающей боксерской форме.

44-летний хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" избил соперника, жестко встретившего его одноклубника
Фото: скриншот

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" - "Филадельфия Флайерз" (4:3 Б) состоялся спонтанный боксерский поединок между 44-летним защитником "Айлендерс" Зденом Харой и форвардом "Филадельфии" Заком Макивеном.

Отметим, что эпизод возник из-за того, что Зак жестко атаковал у борта одноклубника Здена Скотта Мейфилда.

Возмездие не заставило себя ждать: Хара спокойно, как уверенный мастер рукопашного боя, утолил Макивена несколькими мощными апперкотами.

Добавим, что оба хоккеиста отделались 5-минутным изъятием.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допингаВладимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допинга
Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 победКандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед
Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"
Дарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весеДарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весе
Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренераКлуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера
Блок рекламы


Похожие новости
Скандал в украинском хоккее продолжается: ФХУ дисквалифицировала более полутора сотен хоккеистов СуперлигиСкандал в украинском хоккее продолжается: ФХУ дисквалифицировала более полутора сотен хоккеистов Суперлиги
Владимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допингаВладимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допинга
Луческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". ФутболЛуческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". Футбол
Двое хоккеистов провалились под лед на матче чемпионата ШвейцарииДвое хоккеистов провалились под лед на матче чемпионата Швейцарии
В украинском хоккее очередной скандал: "Донбасс" отозвал семерых хоккеистов из сборной УкраиныВ украинском хоккее очередной скандал: "Донбасс" отозвал семерых хоккеистов из сборной Украины
УХЛ обвинила "Сокол" в подделке гражданства своего хоккеистаУХЛ обвинила "Сокол" в подделке гражданства своего хоккеиста
Форвард "Динамо" и сборной Украины жестко и однозначно высказался о гей-парадах. ФутболФорвард "Динамо" и сборной Украины жестко и однозначно высказался о гей-парадах. Футбол
Перед отборочным матчем ЧМ-2022 Казахстан отказал в визах шести футболистам соперника сборной Украины по группеПеред отборочным матчем ЧМ-2022 Казахстан отказал в визах шести футболистам соперника сборной Украины по группе
Ультрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер". ФутболУльтрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер". Футбол
Темнокожий хоккеист «Донбасса» выдвинул УХЛ ультиматум из-за расистского скандалаТемнокожий хоккеист «Донбасса» выдвинул УХЛ ультиматум из-за расистского скандала
Последние новости
Подгружаем последние новости