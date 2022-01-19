44-летний хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" избил соперника, жестко встретившего его одноклубника

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" - "Филадельфия Флайерз" (4:3 Б) состоялся спонтанный боксерский поединок между 44-летним защитником "Айлендерс" Зденом Харой и форвардом "Филадельфии" Заком Макивеном.

Отметим, что эпизод возник из-за того, что Зак жестко атаковал у борта одноклубника Здена Скотта Мейфилда.

Возмездие не заставило себя ждать: Хара спокойно, как уверенный мастер рукопашного боя, утолил Макивена несколькими мощными апперкотами.

Добавим, что оба хоккеиста отделались 5-минутным изъятием.