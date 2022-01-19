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2022-01-19
Украина впервые в истории отобралась на Олимпиаду в женском бобслее
Лидия Гунько представит страну в соревнованиях по монобобу.
Лидия Гунько
Фото: noc-ukr.org
Украина впервые отобралась на Олимпиаду в женском бобслее, сообщает sportarena.com.
В Пекине страну представит Лидия Гунько, завоевавшая лицензию на соревнования по монобобу. Таким образом, Украина впервые с 2002 года будет представлена в олимпийских соревнованиях по бобслею.
Соревнования по бобслею на Олимпиаде-2022 стартуют 13 февраля.
Добавим, что монобоб дебютирует в программе Олимпийских игр.
Всего в Пекине разыграют четыре комплекта медалей в бобслее.