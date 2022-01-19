Украина впервые в истории отобралась на Олимпиаду в женском бобслее

Лидия Гунько представит страну в соревнованиях по монобобу.

Украина впервые отобралась на Олимпиаду в женском бобслее, сообщает sportarena.com.

В Пекине страну представит Лидия Гунько, завоевавшая лицензию на соревнования по монобобу. Таким образом, Украина впервые с 2002 года будет представлена в олимпийских соревнованиях по бобслею.

Соревнования по бобслею на Олимпиаде-2022 стартуют 13 февраля.

Добавим, что монобоб дебютирует в программе Олимпийских игр.

Всего в Пекине разыграют четыре комплекта медалей в бобслее.