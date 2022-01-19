Фергюсон временно возглавил "Эвертон"

Ливерпульский "Эвертон", цвета которого с этого года защищает украинец Виталий Миколенко, назначил легенду клуба Данкана Фергюсона главным тренером первой команды, сообщает официальный сайт "ирисок".

50-летний соотечественник сэра Алекса Фергюсона будет руководить командой, пока клуб не найдет нового главного тренера.

Будут помогать шотландцу Джон Эббрелл и Лейтон Бейнс, тренером вратарей будет Алан Келли.

Это второе пришествие Фергюсона на должность исполняющего обязанности главного тренера клуба: в декабре 2019 года "Эвертон" под руководством Данкана набрал 5 очков в трех матчах против "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

После этого постоянным наставником мерсисайдцев был Карло Анчелотти.

После увольнения итальянца Фергюсон был ассистентом Рафаэля Бенитеса, которого уволили в воскресенье, 16 января, после проигрыша "Норвичу" (1:2).