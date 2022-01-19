Футболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудь

Светлана Когут приняла участие в откровенной пресс-конференции.

Футболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудь
Світлана Когут
Фото: instagram.com/sveta.yarush

Футболистка донецкого "Шахтера" Светлана Когут в интервью клубной пресс-службе ответила на ряд откровенных вопросов, в частности, связанных с физиологией женщин.

Светлана призналась, что вопрос, который ей задают чаще всего – это как вы принимаете мяч на грудь?

"Ну как, так же, как мужчины. Не могу сказать, что больно", - ответила футболистка.

Кроме прочего, Светлана рассказала о семейной жизни и главном футбольном ритуале.

"Футбол и семейная жизнь? Круто, что все так сочетается. Мужчина – тренер, он всегда меня поддерживает, а когда каникулы – приводит меня в форму.

Когда говорят, что у спортсменов нет времени на бытовые дела, это точно не обо мне. Спортсмены любят порядок, они - наоборот, лучше всех критериев.

Главный футбольный обряд? Наверное, забыть что-то дома", - призналась Когут.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допингаВладимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допинга
Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 победКандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед
Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"
Дарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весеДарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весе
Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренераКлуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера
Блок рекламы


Похожие новости
КДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. ФутболКДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. Футбол
"Дженоа" представила Шевченко: главный тренер дал первое интервью"Дженоа" представила Шевченко: главный тренер дал первое интервью
Усик дал первое интервью после возвращения в УкраинуУсик дал первое интервью после возвращения в Украину
На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языкеНа пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке
Беленюк ответил на вопрос, может ли спорт быть вне политикиБеленюк ответил на вопрос, может ли спорт быть вне политики
Жена Михаэля Шумахера дала интервью о нынешнем состоянии мужаЖена Михаэля Шумахера дала интервью о нынешнем состоянии мужа
Месси дал первое расширенное интервью в качестве игрока ПСЖ. ФутболМесси дал первое расширенное интервью в качестве игрока ПСЖ. Футбол
Опальная белорусская бегунья Тимановская дала первое интервью в ВаршавеОпальная белорусская бегунья Тимановская дала первое интервью в Варшаве
В матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фолВ матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фол
В Иране трансляцию матча Английской премьер-лиги прерывали более 100 раз из-за голых ног женщины-лайнсменаВ Иране трансляцию матча Английской премьер-лиги прерывали более 100 раз из-за голых ног женщины-лайнсмена
Последние новости
Подгружаем последние новости