Футболистка "Шахтера" в интервью ответила на вопрос, как женщины принимают мяч на грудь

Футболистка донецкого "Шахтера" Светлана Когут в интервью клубной пресс-службе ответила на ряд откровенных вопросов, в частности, связанных с физиологией женщин.

Светлана призналась, что вопрос, который ей задают чаще всего – это как вы принимаете мяч на грудь?

"Ну как, так же, как мужчины. Не могу сказать, что больно", - ответила футболистка.

Кроме прочего, Светлана рассказала о семейной жизни и главном футбольном ритуале.

"Футбол и семейная жизнь? Круто, что все так сочетается. Мужчина – тренер, он всегда меня поддерживает, а когда каникулы – приводит меня в форму.

Когда говорят, что у спортсменов нет времени на бытовые дела, это точно не обо мне. Спортсмены любят порядок, они - наоборот, лучше всех критериев.

Главный футбольный обряд? Наверное, забыть что-то дома", - призналась Когут.