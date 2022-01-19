В Киеве рядом с Выставочным центром построят арену для Евробаскета-2025

Комплекс будет рассчитан почти на 16 тысяч зрителей.

Стало известно, где в Киеве построят арену для Евробаскет-2025 почти на 16 тыс. зрителей

Новые спортивные арены, которые создают по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка», позволят на самом высоком уровне принять в 2025 году мужской чемпионат Европы по баскетболу среди национальных сборных. Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа).

Делегация ФИБА побывала во Львове, а также осмотрела начало строительства новой арены на левом берегу Киева.

«Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента «Большая стройка». И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей», – отметил Тимошенко.

Многофункциональный комплекс в Киеве планируют построить возле Международного выставочного центра. Арена, претендующая на принятие финальных матчей Евробаскета-2025, будет рассчитана на 15,8 тысяч зрителей. Ее введут в эксплуатацию в декабре 2024 года, рядом откроют обширную парковую зону.

Между тем, во Львове новая арена будет вмещать 10 тысяч болельщиков и сможет принимать игры группового турнира. Завершить строительство планируется к ноябрю 2024 года. Новые спортивные комплексы тоже строят в других городах.

«При этом я хочу заметить, что большинство проектов в рамках «Большой стройки» мы завершаем ранее установленных сроков», – подчеркнул Тимошенко.

Руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил высокий уровень координации центральных и местных властей в подготовке к Евробаскету.

«Обычно такие вопросы больше волнуют местные власти. А у вас мы видим, что политическая поддержка идет до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление», – сказал Любомир Мандич.

Окончательный выбор страны для Евробаскет-2025 объявят после заседания ФИБА Европа 29 марта.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский встретился с президентом ФИБА Европа Тургаем Демирелем. Он ознакомил с планами развития спортивной инфраструктуры Украины в рамках «Большой стройки».

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