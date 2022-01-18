"Бенфика" опровергла информацию о возможном назначении Шевченко

Фото: ФК "Бенфика"

"Бенфика" выступила с опровержением информации о переговорах с Андреем Шевченко.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель сборной Украины, который на прошлой неделе был уволен с должности главного тренера "Дженоа", может возглавить португальский клуб.

"Бенфика" хочет подчеркнуть, что не общалась с Андреем Шевченко и другими тренерами после отставки Жорже Жезуша.

Единственным тренером, к которому обратилась "Бенфика", является Нелсон Верисим. Он будет работать с командой минимум до конца сезона", - говорится в заявлении пресс-службы "орлов".

"Бенфика", за которую выступает соотечественник Шевченко Роман Яремчук, занимает третье место в чемпионате Португалии.