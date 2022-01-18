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2022-01-18
"Бенфика" опровергла информацию о возможном назначении Шевченко
Португальский клуб вынужден был сделать заявление.
Фото: ФК "Бенфика"
"Бенфика" выступила с опровержением информации о переговорах с Андреем Шевченко.
Ранее сообщалось, что экс-руководитель сборной Украины, который на прошлой неделе был уволен с должности главного тренера "Дженоа", может возглавить португальский клуб.
"Бенфика" хочет подчеркнуть, что не общалась с Андреем Шевченко и другими тренерами после отставки Жорже Жезуша.
Единственным тренером, к которому обратилась "Бенфика", является Нелсон Верисим. Он будет работать с командой минимум до конца сезона", - говорится в заявлении пресс-службы "орлов".
"Бенфика", за которую выступает соотечественник Шевченко Роман Яремчук, занимает третье место в чемпионате Португалии.