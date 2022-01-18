Скандал в украинском хоккее продолжается: ФХУ дисквалифицировала более полутора сотен хоккеистов Суперлиги

А как насчет сборной?

Скандал в украинском хоккее продолжается: ФХУ дисквалифицировала более полутора сотен хоккеистов Суперлиги

Федерация хоккея Украины (ФХУ) на своем официальном сайте опубликовала список всех лиц, причастных к созданию Суперлиги Украины и получивших дисквалификацию на сезон 2021/22.

Всего лонг-лист насчитывает 171 человека, из которых 140 – это непосредственно хоккеисты, представляющие клубы: "Альтаир", "Белый Барс", "Донбасс", "Краматорск", "Мариуполь" и СК "Сокол".

Ранее эти клубы из-за конфликта с ФХУ вышли из УХЛ (кроме "Сокола", который был создан позже) и создали свой чемпионат – Суперлигу. Однако ее не признает ни ФХУ, ни Международная федерация хоккея.

Кроме этого, наказаны судьи, тренеры и функционеры.

При этом нет ясности, будут ли ведущие хоккеисты, которые будут представлять эти клубы, весной вызваны в сборную Украины для участия в чемпионате мира.

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