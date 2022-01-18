Месси и Левандовски разделили считанные баллы в борьбе за награду The Best FIFA Football Awards-2021. Футбол
ФИФА наградила лучших по итогам года.
Накануне в Цюрихе состоялась официальная ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards-2021.
Были определены лучшие спортсмены в 9 номинациях.
В итоге лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА был назван польский форвад "Баварии" Роберт Левандовски, который в топ-3 опередил аргентинца Лионеля Месси и египтянина Мохамеда Салаха.
Стало известно количество очков, которые по итогам голосования получили претенденты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии FIFA.
Левандовски набрал 48 баллов, Месси отстал на 4 балла и еще на 5 – Салах.
Далее расположились Карим Бензема ("Реал", 30 очков), Нголо Канте и Жоржиньо (оба - "Челси", 24), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", 23), Килиан Мбаппе (ПСЖ, 16), Кевин де Брейне 11), Неймар (ПСЖ, 10) и Эрлинг Голланд ("Боруссия" Дортмунд, 7).