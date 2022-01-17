Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед

"Аякс" Эрика тен Хага ведет ожесточенную борьбу за чемпионство.

Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед

"Аякс" в рамках 19-го тура нидерландской Эредивизи одержал на выезде победу над "Утрехтом" (3:0), не дав ПСВ оторваться в турнирной таблице (клубы разделяет очко).

В составе гостей дубль оформил Брайан Бробби. Еще один мяч забил Антони.

Таким образом, главный тренер амстердамской команды Эрик тен Хаг одержал сотую победу в чемпионате Нидерландов за 128 встреч, что является рекордом турнира.

Напомним, тен Хага называют самым вероятным кандидатом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед", которая освободится летом.

100 - In what was his 128th league game in charge of @AFCAjax, Erik ten Hag picked up his 100th victory – the fewest games needed by a manager of an Eredivisie side to reach 100 wins. Mastermind. pic.twitter.com/QP2xZxRYLO

— OptaJohan (@OptaJohan) January 16, 2022

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