Американский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознание

Джордж МакКвинн получил серьезные травмы.

Американский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознание

На этапе Кубка мира по могулу в Дир Вейле (США) американский фристайлист Джордж МакКвинн не смог завершить свой заезд.

Спортсмен неудачно упал и ударился затылком и потерял сознание. В результате он скатился вниз и пересек финишный створ, не придя в себя. Из-за жесткого падения спортсмена соревнование пришлось остановить.

МакКуинн был доставлен в клинику, где ему была предоставлена необходимая медицинская помощь.

В федерации позже сообщили, что спортсмен находится в стабильном состоянии.

Победителем соревнований стал Микаэль Кингсберри. Канадец в 100-й раз поднялся на пьедестал на этапах Кубка мира по могулу. В Дир Вейле он поднимался на пьедестал 15 раз.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допингаВладимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допинга
Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлонуУкраина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону
Дарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весеДарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весе
Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"
Украина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катанииУкраина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катании
Блок рекламы


Похожие новости
Пидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлонуПидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Forbes опубликовал список самых оплачиваемых спортсменок мира в 2021 году: в топ-3 сестры УильямсForbes опубликовал список самых оплачиваемых спортсменок мира в 2021 году: в топ-3 сестры Уильямс
Дарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весеДарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весе
Украина провалила старт этапа биатлонного Кубка мира в РупольдингеУкраина провалила старт этапа биатлонного Кубка мира в Рупольдинге
Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлонуУкраина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону
Отец Джоковича выступил с гневным заявлением о скандальной ситуации с первой ракеткой мираОтец Джоковича выступил с гневным заявлением о скандальной ситуации с первой ракеткой мира
"Аль-Айн" Реброва вырвал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ: соперники забили в общей сложности 13 голов на двоих"Аль-Айн" Реброва вырвал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ: соперники забили в общей сложности 13 голов на двоих
Украинский чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая завершил спортивную карьеруУкраинский чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая завершил спортивную карьеру
Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира-2022Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира-2022
Голкипер "Зари" - второй по количеству сейвов на групповом этапе Лиги конференцийГолкипер "Зари" - второй по количеству сейвов на групповом этапе Лиги конференций
Последние новости
Подгружаем последние новости