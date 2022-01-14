Американский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознание

На этапе Кубка мира по могулу в Дир Вейле (США) американский фристайлист Джордж МакКвинн не смог завершить свой заезд.

Спортсмен неудачно упал и ударился затылком и потерял сознание. В результате он скатился вниз и пересек финишный створ, не придя в себя. Из-за жесткого падения спортсмена соревнование пришлось остановить.

МакКуинн был доставлен в клинику, где ему была предоставлена необходимая медицинская помощь.

В федерации позже сообщили, что спортсмен находится в стабильном состоянии.

Победителем соревнований стал Микаэль Кингсберри. Канадец в 100-й раз поднялся на пьедестал на этапах Кубка мира по могулу. В Дир Вейле он поднимался на пьедестал 15 раз.