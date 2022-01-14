На "Дакаре-2022" произошла первая трагедия

Француз Кентен Лавале погиб в аварии.

На "Дакаре-2022" произошла первая трагедия
Фото: dakar.com

Французский механик Кентен Лавале погиб в результате столкновения автомобиля технической поддержки и грузовика на заключительном этапе ралли-марафона "Дакар"-2022 в Саудовской Аравии, информирует пресс-служба соревнований.

20-летний Лавале был за рулем машины техподдержки. От полученных травм он скончался. Также в машине находился бельгиец Максим Фрер, который был доставлен в госпиталь Джидды.

Авария произошла на отметке 234 км 12 этапа. Лавале работал механиком команды PH Sport.

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