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2022-01-14
На "Дакаре-2022" произошла первая трагедия
Француз Кентен Лавале погиб в аварии.
Фото: dakar.com
Французский механик Кентен Лавале погиб в результате столкновения автомобиля технической поддержки и грузовика на заключительном этапе ралли-марафона "Дакар"-2022 в Саудовской Аравии, информирует пресс-служба соревнований.
20-летний Лавале был за рулем машины техподдержки. От полученных травм он скончался. Также в машине находился бельгиец Максим Фрер, который был доставлен в госпиталь Джидды.
Авария произошла на отметке 234 км 12 этапа. Лавале работал механиком команды PH Sport.