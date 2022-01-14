Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера

Владимир Шаран недолго оставался безработным.

Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера
Володимир Шаран
Фото: ФК "Минай"

Владимир Шаран официально возглавил "Минай", сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Детали соглашения не разглашаются.

В тренерский штаб 50-летнего Шарана вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Последним местом работы Шарана была "Александрия", в которой он работал с 2010 по 2011 год, а затем с 2013 по май 2021 года.

"Минай" ушел на зимнюю паузу, занимая в турнирной таблице УПЛ 15 место, набрав 10 очков. Перед уходом в отпуск клубное руководство отправило в отставку с поста главного тренера Игоря Леонова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допингаВладимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допинга
Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлонуУкраина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону
Дарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весеДарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весе
Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"
Украина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катанииУкраина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катании
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА наложил трансферный бан на клуб УПЛ. ФутболУЕФА наложил трансферный бан на клуб УПЛ. Футбол
Главная цель клуба – победа в Лиге чемпионов: генеральный директор "Шахтера"Главная цель клуба – победа в Лиге чемпионов: генеральный директор "Шахтера"
"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
Клуб АПЛ улучшил свое предложение по трансферу игрока "Шахтера" МудрикаКлуб АПЛ улучшил свое предложение по трансферу игрока "Шахтера" Мудрика
Луческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". ФутболЛуческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". Футбол
КДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. ФутболКДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. Футбол
"Милан" и "Интер" совместно представили проект нового стадиона "Сан-Сиро""Милан" и "Интер" совместно представили проект нового стадиона "Сан-Сиро"
УЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. ФутболУЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. Футбол
Клубы украинской хоккейной Суперлиги просят президента НОК и министра спорта защитить их от ФХУКлубы украинской хоккейной Суперлиги просят президента НОК и министра спорта защитить их от ФХУ
Последние новости
Подгружаем последние новости