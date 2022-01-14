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2022-01-14
Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера
Владимир Шаран недолго оставался безработным.
Володимир Шаран
Фото: ФК "Минай"
Владимир Шаран официально возглавил "Минай", сообщает пресс-служба закарпатского клуба.
Детали соглашения не разглашаются.
В тренерский штаб 50-летнего Шарана вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.
Последним местом работы Шарана была "Александрия", в которой он работал с 2010 по 2011 год, а затем с 2013 по май 2021 года.
"Минай" ушел на зимнюю паузу, занимая в турнирной таблице УПЛ 15 место, набрав 10 очков. Перед уходом в отпуск клубное руководство отправило в отставку с поста главного тренера Игоря Леонова.