Клуб УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера

Владимир Шаран официально возглавил "Минай", сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Детали соглашения не разглашаются.

В тренерский штаб 50-летнего Шарана вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Последним местом работы Шарана была "Александрия", в которой он работал с 2010 по 2011 год, а затем с 2013 по май 2021 года.

"Минай" ушел на зимнюю паузу, занимая в турнирной таблице УПЛ 15 место, набрав 10 очков. Перед уходом в отпуск клубное руководство отправило в отставку с поста главного тренера Игоря Леонова.