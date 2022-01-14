Украина проиграла Сербии в стартовом матче чемпионата Европы по гандболу

Накануне в Венгрии и Словакии стартовал XY чемпионат Европы по гандболу.

Сборная Украины свой первый матч провела против финалиста ЧЕ-2012 сборной Сербии и уступила 23:31 (11:17).

Напомним, что сборная Украины попала в группу С.

В другом матче нашей группы двукратные олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира французы нанесли поражение также двукратным чемпионам Олимпиад и чемпионам мира сборной Хорватии 27:22 (13:11).

15 января украинцы сыграют против французов, а завершат групповой этап 17 января.

В основной раунд (он пройдет с 20 по 25 января) выходят две лучшие команды из группы. Две лучшие команды в каждой группе основного раунда выходят в полуфинал (28 января).

Турнир продлится до 30 января.