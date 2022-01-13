Пидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

В Рупольдинге мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами продолжил 6-й этап Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стал лидер нынешнего сезона француз Кантен Фийон Мае, который отстрелял чисто.

Семь секунд ему уступил немец Бенедикт Долль, занявший второе место.

Закрыл пьедестал белорус Антон Смольский, который проиграл победителю чуть более полуминуты.

Дмитрий Пидручный показал лучший результат нашей команды в личных гонках в этом сезоне. Капитан мужской сборной допустил один промах на стрельбе стоя и занял 7-е место.

Богдан Цымбал, Артем Прима и Антон Дудченко выступили довольно успешно: как и Подручный, они по разу промахнулись и заняли 17-е, 22-е и 26-е места соответственно.

На один промах больше у Артема Тищенко, но в ногах он был гораздо тише, что не позволило подняться выше 90-го места.

Результаты гонки:

Кантен Фийон Мае (0+0) 23:23,7 Бенедикт Долль (0+0) +7,2 Антон Смольский (0+1) +32,1

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