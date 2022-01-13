Forbes опубликовал список самых оплачиваемых спортсменок мира в 2021 году: в топ-3 сестры Уильямс
Возглавляет рейтинг Наоми Осака.
Издание Forbes опубликовало список самых оплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года.
В первую десятку вошли пять теннисисток. Рейтинг возглавляет японка Наоми Осака.
Удивляет третье место старшей из сестер Уильямс Винус, практически завершившей спортивную карьеру, но при счете "непрофильных" активов опережает многих спортсменок. 41-летняя Винус имеет собственный бренд одежды EleVen, сотрудничающий с K-Swiss, и, как и ее сестра Серена, она была исполнительным продюсером фильма "Король Ричард". Как и Серена, она пропустит открытый чемпионат Австралии в этом году - впервые с 1997 года ни одна из них не появится на турнире в Мельбурне.
Отметим, что первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в этой номинации занимает 8-е место.
Самые высокооплачиваемые спортсменки мира.
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Наоми Осака (теннис) – $57,3 млн ($2,3 млн – призовые на соревнованиях + $55 млн – доходы, полученные вне корта).
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Серена Уильямз (теннис) – $45,9 млн ($0,9 млн + $45 млн).
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Винус Уильямз (теннис) – $11,3 млн ($0,3 млн + 11 млн).
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Симона Байлз (спортивная гимнастика) – $10,1 млн ($0,1 млн + $10 млн).
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Гарбиньо Мугуруса (теннис) - $8,8 млн ($2,8 млн + $6 млн).
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К Джин Янг (гольф) – $7,5 млн ($3,5 млн + $4 млн).
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Пусарла Венката Синдху (бадминтон) – $7,2 млн ($0,2 млн + $7 млн).
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Эшли Барти (теннис) – $6,9 млн ($3,9 млн + $3 млн).
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Нелли Корда (гольф) – $5,9 млн ($2,4 млн + $3,5 млн).
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Кэндис Паркер (баскетбол) – $5,7 млн ($0,2 млн + $5,5 млн).