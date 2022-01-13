Forbes опубликовал список самых оплачиваемых спортсменок мира в 2021 году: в топ-3 сестры Уильямс

Возглавляет рейтинг Наоми Осака.

Наоми Осака
Фото: instagram
Наоми Осака

Издание Forbes опубликовало список самых оплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года.

В первую десятку вошли пять теннисисток. Рейтинг возглавляет японка Наоми Осака.

Удивляет третье место старшей из сестер Уильямс Винус, практически завершившей спортивную карьеру, но при счете "непрофильных" активов опережает многих спортсменок. 41-летняя Винус имеет собственный бренд одежды EleVen, сотрудничающий с K-Swiss, и, как и ее сестра Серена, она была исполнительным продюсером фильма "Король Ричард". Как и Серена, она пропустит открытый чемпионат Австралии в этом году - впервые с 1997 года ни одна из них не появится на турнире в Мельбурне.

Отметим, что первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в этой номинации занимает 8-е место.

Самые высокооплачиваемые спортсменки мира.

  1. Наоми Осака (теннис) – $57,3 млн ($2,3 млн – призовые на соревнованиях + $55 млн – доходы, полученные вне корта).

  2. Серена Уильямз (теннис) – $45,9 млн ($0,9 млн + $45 млн).

  3. Винус Уильямз (теннис) – $11,3 млн ($0,3 млн + 11 млн).

  4. Симона Байлз (спортивная гимнастика) – $10,1 млн ($0,1 млн + $10 млн).

  5. Гарбиньо Мугуруса (теннис) - $8,8 млн ($2,8 млн + $6 млн).

  6. К Джин Янг (гольф) – $7,5 млн ($3,5 млн + $4 млн).

  7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон) – $7,2 млн ($0,2 млн + $7 млн).

  8. Эшли Барти (теннис) – $6,9 млн ($3,9 млн + $3 млн).

  9. Нелли Корда (гольф) – $5,9 млн ($2,4 млн + $3,5 млн).

  10. Кэндис Паркер (баскетбол) – $5,7 млн ($0,2 млн + $5,5 млн).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлонуУкраина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону
Дарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весеДарья Белодед показала себя в топе и спортивных леггинсах после набора в весе
Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"Фьюри обозвал Усика "напичканным стероидами средневесом"
Нидерландский гонщик "Дакар-2022" обвинил роSSийскую команду в мошенничествеНидерландский гонщик "Дакар-2022" обвинил роSSийскую команду в мошенничестве
УЕФА включил Мудрика в лонглист самых перспективных игроков ЕвропыУЕФА включил Мудрика в лонглист самых перспективных игроков Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Пидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлонуПидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Украина провалила старт этапа биатлонного Кубка мира в РупольдингеУкраина провалила старт этапа биатлонного Кубка мира в Рупольдинге
УЕФА включил Мудрика в лонглист самых перспективных игроков ЕвропыУЕФА включил Мудрика в лонглист самых перспективных игроков Европы
Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлонуУкраина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону
Отец Джоковича выступил с гневным заявлением о скандальной ситуации с первой ракеткой мираОтец Джоковича выступил с гневным заявлением о скандальной ситуации с первой ракеткой мира
ФИФА объявила тройки претендентов на звание лучшего вратаря 2021 годаФИФА объявила тройки претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года
Владимир Кличко вошел в десятку самых богатых боксеров всех времен и народовВладимир Кличко вошел в десятку самых богатых боксеров всех времен и народов
Украинский чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая завершил спортивную карьеруУкраинский чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая завершил спортивную карьеру
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира-2022Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости