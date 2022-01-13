Forbes опубликовал список самых оплачиваемых спортсменок мира в 2021 году: в топ-3 сестры Уильямс

Возглавляет рейтинг Наоми Осака.

Фото: instagram Наоми Осака

Издание Forbes опубликовало список самых оплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года.

В первую десятку вошли пять теннисисток. Рейтинг возглавляет японка Наоми Осака.

Удивляет третье место старшей из сестер Уильямс Винус, практически завершившей спортивную карьеру, но при счете "непрофильных" активов опережает многих спортсменок. 41-летняя Винус имеет собственный бренд одежды EleVen, сотрудничающий с K-Swiss, и, как и ее сестра Серена, она была исполнительным продюсером фильма "Король Ричард". Как и Серена, она пропустит открытый чемпионат Австралии в этом году - впервые с 1997 года ни одна из них не появится на турнире в Мельбурне.

Отметим, что первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в этой номинации занимает 8-е место.

Самые высокооплачиваемые спортсменки мира.