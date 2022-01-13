Владимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допинга

Украинец припомнил британцу неприятный эпизод из жизни Тайсона.

Фото: Sky Sports Владимир Кличко и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко в своем Twitter прокомментировал высказывание чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) по поводу чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19- 0, 13 KO).

Напомним, британец обозвал украинца "напичканным стероидами средневесом".

"Ты живешь в стеклянном доме, и кому-то надо забрать у тебя камни. Не так давно перед нашим с тобой поединком ты действительно сдал положительный тест. Кто угодно может это найти в гугле. Держи себя в руках", - написал Кличко-младший.