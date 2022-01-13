Владимир Кличко жестко ответил Фьюри на его обвинение Усика в употреблении допинга

Украинец припомнил британцу неприятный эпизод из жизни Тайсона.

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Фото: Sky Sports
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко в своем Twitter прокомментировал высказывание чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) по поводу чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19- 0, 13 KO).

Напомним, британец обозвал украинца "напичканным стероидами средневесом".

"Ты живешь в стеклянном доме, и кому-то надо забрать у тебя камни. Не так давно перед нашим с тобой поединком ты действительно сдал положительный тест. Кто угодно может это найти в гугле. Держи себя в руках", - написал Кличко-младший.

@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasn’t long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion #ukraine #hypocrite @usykaa https://t.co/mQqJStAkZ6 pic.twitter.com/LlDu0vsiWa

— Klitschko (@Klitschko) January 12, 2022


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