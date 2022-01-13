Украина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катании

Марию Андрейчук, которая за несколько дней до чемпионата Европы заменила больную Анастасию Шаботову, сняли с соревнований из-за положительного теста на COVID-19.

Украина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катании
Марія Андрійчук
Фото: ufsf

От сборной Украины на чемпионате Европы по фигурному катанию в столице Эстонии Таллинне поступили неприятные известия.

Вторая украинская фигуристка снялась с турнира.

Первой отказалась от путевки на континентальное первенство Анастасия Шаботова. Фигуристка, ранее завоевавшая безымянную олимпийскую лицензию, сослалась на проблемы со здоровьем, но заверила, что это не коронавирус.

А вот Марию Андрейчук, которая за несколько дней до чемпионата Европы заменила Шаботову, сняли с соревнований. Предварительно ее тест на COVID-19 оказался положительным, сообщает Украинская федерация фигурного катания.

"По правилам, участники чемпионата ежедневно делают тесты на COVID. Результат Марии оказался положительным, и ее исключили из списка участников", - сообщил глава украинской делегации Даниль Амирханов.

Теперь Мария должна провести на изоляции в Таллинне 10 дней, прежде чем сможет покинуть страну.

Тем временем Украина впервые в истории не будет представлена в женском одиночном катании европейского первенства.

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