Украина впервые в истории не будет представлена на чемпионате Европы в женском одиночном катании
Марию Андрейчук, которая за несколько дней до чемпионата Европы заменила больную Анастасию Шаботову, сняли с соревнований из-за положительного теста на COVID-19.
От сборной Украины на чемпионате Европы по фигурному катанию в столице Эстонии Таллинне поступили неприятные известия.
Вторая украинская фигуристка снялась с турнира.
Первой отказалась от путевки на континентальное первенство Анастасия Шаботова. Фигуристка, ранее завоевавшая безымянную олимпийскую лицензию, сослалась на проблемы со здоровьем, но заверила, что это не коронавирус.
А вот Марию Андрейчук, которая за несколько дней до чемпионата Европы заменила Шаботову, сняли с соревнований. Предварительно ее тест на COVID-19 оказался положительным, сообщает Украинская федерация фигурного катания.
"По правилам, участники чемпионата ежедневно делают тесты на COVID. Результат Марии оказался положительным, и ее исключили из списка участников", - сообщил глава украинской делегации Даниль Амирханов.
Теперь Мария должна провести на изоляции в Таллинне 10 дней, прежде чем сможет покинуть страну.
Тем временем Украина впервые в истории не будет представлена в женском одиночном катании европейского первенства.