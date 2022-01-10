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2022-01-10
Сборная Казахстана по футзалу отменила контрольные матчи с Украиной. Футбол
ЧС не позволяет казахстанцам покинуть территорию своей страны.
Фото: futsal.com.ua
Ассоциация футзала Украины на своем официальном сайте информирует, что получила письмо от Федерации футбола Казахстана, в котором говорится о невозможности национальной сборной Казахстана вылететь в Украину для проведения контрольных поединков.
Причиной такого решения указывается чрезвычайное положение, введенное на территории страны.
Напомним, контрольные матчи должны были пройти 13 и 15 января в Буче.