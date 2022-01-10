Сборная Казахстана по футзалу отменила контрольные матчи с Украиной. Футбол

ЧС не позволяет казахстанцам покинуть территорию своей страны.

Ассоциация футзала Украины на своем официальном сайте информирует, что получила письмо от Федерации футбола Казахстана, в котором говорится о невозможности национальной сборной Казахстана вылететь в Украину для проведения контрольных поединков.

Причиной такого решения указывается чрезвычайное положение, введенное на территории страны.

Напомним, контрольные матчи должны были пройти 13 и 15 января в Буче.