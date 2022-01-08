Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону

На пятом этапе Кубка мира по биатлону Украина завоевала первую награду – бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете.

Она принадлежит спортсменам Артему Тищенко и Дарье Блашко, пишет НВ.

На первом этапе Тищенко использовал четыре дополнительных патрона и передал эстафету на восьмой позиции. Блашко во время первой стрельбы не совершила ни одной ошибки, но дважды ошиблась во время второй.

На двух последних этапах украинские спортсмены использовали по три дополнительных патрона и заняли третье место среди чемпионов. Победу в соревновании одержала РФ , Австрия – на втором месте.

Single Mixed Relay victory for @russianbiathlon on Oberhof! ?



??? Reztsova / Babikov

??? Hauser / Eder @OESVbiathlon

??? Blashko / Tyshchenko



Watch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the Official IBU App! ? pic.twitter.com/lkDkQ1vXZM — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2022

Кубок мира по биатлону длится с 6 по 9 января в Оберхофе (Германия).