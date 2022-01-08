Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону
Артем Тищенко и Дарья Блашко завоевали бронзу.
Фото: скріншот
На пятом этапе Кубка мира по биатлону Украина завоевала первую награду – бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете.
Она принадлежит спортсменам Артему Тищенко и Дарье Блашко, пишет НВ.
На первом этапе Тищенко использовал четыре дополнительных патрона и передал эстафету на восьмой позиции. Блашко во время первой стрельбы не совершила ни одной ошибки, но дважды ошиблась во время второй.
На двух последних этапах украинские спортсмены использовали по три дополнительных патрона и заняли третье место среди чемпионов. Победу в соревновании одержала РФ, Австрия – на втором месте.