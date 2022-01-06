Отец Джоковича выступил с гневным заявлением о скандальной ситуации с первой ракеткой мира

Срджан Джокович сравнил пребывание сына в Мельбурне с пребыванием в плену.

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался об отказе властей Австралии пустить сына в страну для участия в Australian Open.

Сербского теннисиста хотят депортировать из страны из-за нарушения оформления визы.

Фото: Starsportphoto Срджан и Новак Джоковичи

"Мой сын находится в австралийском плену. Он стал символом и лидером свободного мира, мира бедных и угнетенных стран и народов. Новак доказал, что даже в маленькой, но героической стране Сербии может появиться лучший теннисист и спортсмен всех времен.

Его могут держать взаперти, но правда, как вода, всегда найдет путь", - цитирует Джоковича-старшего Informer.rs.

"Новак - Спартак нового мира, не выносящий несправедливости, колониализма и лицемерия. Он борется за равенство всех людей на планете, независимо от цвета их кожи, веры и количества денег.

Могу предположить, что мир богачей не позволит Новаку продолжать играть в теннис, но тогда откроется настоящее лицо, и борьба станет еще более серьезной. Жадные и высокомерные представители мировой олигархии будут на одной стороне, а на другой будет свободный и гордый мир, все еще верящий в справедливость, правду, честную игру и мечты своих детей", - отметил Срджан.

Федеральный суд Австралии сейчас рассматривает ходатайство о том, чтобы Джоковичу разрешили остаться в Мельбурне для участия в Открытом чемпионате Австралии.