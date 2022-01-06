Швейцария обратилась в МОК с просьбой обсудить перенос Олимпиады-2022 в Пекине

Олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. По словам главы НОК Швейцарии Ральфа Штокли, слишком много спортсменов не могут отобраться на Игры.

"Ежедневно мы слышим, что все новые и новые спортсмены заражаются коронавирусом и не могут отобраться на Олимпиаду, - цитирует Штокли "Спорт-Экспресс". - До церемонии открытия не так много времени, но еще можно обсудить возможность переноса. Если на Играх не будет лучших спортсменов, это очень усложнит ситуацию.

Это не требование, а призыв к обсуждению. Ситуация непростая, особенно для европейских стран, где развит зимний спорт", - отметил глава НОК Швейцарии.

В свою очередь, МОК подтвердил, что Игры в Пекине пройдут в намеченные сроки.

"Мы сделаем все, чтобы мечты спортсменов не были разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни", - заявил сегодня на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

Олимпиада-2022 в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля.