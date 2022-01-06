Швейцария обратилась в МОК с просьбой обсудить перенос Олимпиады-2022 в Пекине

Все из-за коронавируса.

Швейцария обратилась в МОК с просьбой обсудить перенос Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: swissolympicteam.ch

Олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. По словам главы НОК Швейцарии Ральфа Штокли, слишком много спортсменов не могут отобраться на Игры.

"Ежедневно мы слышим, что все новые и новые спортсмены заражаются коронавирусом и не могут отобраться на Олимпиаду, - цитирует Штокли "Спорт-Экспресс". - До церемонии открытия не так много времени, но еще можно обсудить возможность переноса. Если на Играх не будет лучших спортсменов, это очень усложнит ситуацию.

Это не требование, а призыв к обсуждению. Ситуация непростая, особенно для европейских стран, где развит зимний спорт", - отметил глава НОК Швейцарии.

В свою очередь, МОК подтвердил, что Игры в Пекине пройдут в намеченные сроки.

"Мы сделаем все, чтобы мечты спортсменов не были разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни", - заявил сегодня на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

Олимпиада-2022 в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Миколенко простился с "Динамо": украинец переехал в Ливерпуль. ФутболМиколенко простился с "Динамо": украинец переехал в Ливерпуль. Футбол
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол
Бой Усик - Джошуа признан событием годаБой Усик - Джошуа признан событием года
"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Бойкотирующих стало больше: исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпиаду-2022 в ПекинеБойкотирующих стало больше: исламское духовенство запретило мусульманам посещать Олимпиаду-2022 в Пекине
Еще одна страна не отправит на Олимпиаду в Пекине делегацию правительстваЕще одна страна не отправит на Олимпиаду в Пекине делегацию правительства
МОК ответил на решение США бойкотировать Олимпиаду в ПекинеМОК ответил на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
У Джошуа готовы обсудить размер отступных, чтобы произошло сражение Усик – ФьюриУ Джошуа готовы обсудить размер отступных, чтобы произошло сражение Усик – Фьюри
Экс-министр молодежи и спорта считает, что Украину не успеют отстранить от соревнований Олимпиады-2022Экс-министр молодежи и спорта считает, что Украину не успеют отстранить от соревнований Олимпиады-2022
Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр ГутцайтСпортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр Гутцайт
Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалейОрганизаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалей
МОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022 в ПекинеМОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине
Сенат США принял законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады в ПекинеСенат США принял законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Сильнейшая украинская биатлонистка выступит на Олимпиаде в Пекине под другой фамилиейСильнейшая украинская биатлонистка выступит на Олимпиаде в Пекине под другой фамилией
Последние новости
Подгружаем последние новости