ФИФА объявила тройки претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года

ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2021 года.

В номинанты попали Джанлуиджи Доннарумма из "Пари Сен-Жермена", Эдуар Менди из "Челси", а также Мануэль Нойер из "Баварии".

Также были определены финалистки на звание лучшего голкипера ФИФА среди женщин.

Анн-Катрин Бергер (Германия/"Челси")

Кристиан Эндлер (Чили/ПСЖ/"Лион")

Стефани Линн Мари Лаббе (Канада/FC Roseng?rd/Paris Saint-Germain).

Виртуальная церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.