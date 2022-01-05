Новостей.COM ⇒
2022-01-05
ФИФА объявила тройки претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года
Доннарумма – Менди – Нойер.
ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2021 года.
В номинанты попали Джанлуиджи Доннарумма из "Пари Сен-Жермена", Эдуар Менди из "Челси", а также Мануэль Нойер из "Баварии".
Также были определены финалистки на звание лучшего голкипера ФИФА среди женщин.
- Анн-Катрин Бергер (Германия/"Челси")
- Кристиан Эндлер (Чили/ПСЖ/"Лион")
- Стефани Линн Мари Лаббе (Канада/FC Roseng?rd/Paris Saint-Germain).
Виртуальная церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.