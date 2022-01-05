Умер многолетний врач киевского "Динамо" Владимир Малюта. Футбол

Специалист ушел на 81-м году жизни.

Фото: fcdynamo.com Владимир Малюта

Умер врач киевского "Динамо" Владимир Малюта. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис.

"Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил "Динамо", который без преувеличения в течение многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта", - цитирует Суркиса клубная пресс-служба.

"Считаю, что футбольному клубу "Динамо" очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие", - заявил президент "Динамо".

"Новатор в своем деле, он не ограничивался только лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта", - отметил Суркис.