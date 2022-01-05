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2022-01-05
"Аль-Айн" Реброва вырвал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ: соперники забили в общей сложности 13 голов на двоих
"Аль-Айн" и "Аль-Васл" устроили безумную стрельбу в 1/4 финала.
Фото: ФК "Аль-Айн"
Руководимый украинцем Сергеем Ребровым "Аль-Айн" по сумме двух поединков вышел в полуфинал Кубка ОАЭ.
Для этого Al-Zaeem пришлось обыграть на выезде "Аль-Васл" – 4:3. Победный мяч на 84-й минуте был забит с пенальти.
Первый матч на поле "Аль-Айна" завершился ничьей – 3:3.
Соперник "Аль-Айна" в полуфинале определится позже.