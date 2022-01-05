Команда Формулы-1 "Уильямз" выиграла суд у бывшего спонсора на сумму $36 млн

Команда Формулы-1 Williams выиграла дело против своего бывшего титульного партнера Rokit Marketing, сообщает autosport.com.ru, ссылаясь на документы, опубликованные на сайте www.law360.com.

С 2019-го до середины 2020-го конюшня Формулы-1 продвигала два бренда британской компании – Rokit Phones и Rokit Drinks. Контракт был рассчитан до 2023 года включительно, но после того, как Williams был выставлен на продажу, сотрудничество прекратилось. Причем инициатором стала именно Rokit.

Из-за разрыва контракта Williams не досчиталась 35 млн долл., обратилась в Высокий суд Лондона и еще в апреле 2021-го добилась компенсации в размере 27 млн долл. Но бывший спонсор не выплатил сумму, в Гроуви пошли дальше и обратились в Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса, где в декабре отсудили уже 35,7 млн. долларов.