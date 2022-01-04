Владимир Кличко вошел в десятку самых богатых боксеров всех времен и народов

За свою карьеру боксер заработал 58 миллионов фунтов.

Владимир Кличко вошел в десятку самых богатых боксеров всех времен и народов
Владимир Кличко
Фото: klitschko-brothers.com

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News. Брат мэра Киева, лидера «УДАРа» Виталия Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, сообщает издание.

Кроме Владимира Кличко, в топ-10 вошли Энтони Джошуа (60 млн фунтов), Шугар Рэй Леонард (88), Тайсон Фьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148) , Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).

Как сообщает Manchester Evening News, Владимир Кличко удерживал 5 чемпионских поясов в течение шести лет. Больше всего денег он заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Миколенко простился с "Динамо": украинец переехал в Ливерпуль. ФутболМиколенко простился с "Динамо": украинец переехал в Ливерпуль. Футбол
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол
Бой Усик - Джошуа признан событием годаБой Усик - Джошуа признан событием года
Футболистов сборной Китая обязали вывести татуировкиФутболистов сборной Китая обязали вывести татуировки
Блок рекламы


Похожие новости
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
Виталий Кличко уверен в проукраинских взглядах УсикаВиталий Кличко уверен в проукраинских взглядах Усика
В сотне самых влиятельных граждан Украины по версии издания "Фокус" – три действующих спортсменаВ сотне самых влиятельных граждан Украины по версии издания "Фокус" – три действующих спортсмена
Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против КоммиВладимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против Комми
WTA приостановила проведение всех турниров в КитаеWTA приостановила проведение всех турниров в Китае
Хавбек "Ворсклы" вошел в топ-10 игроков европейских чемпионатов по системе "гол+пас"Хавбек "Ворсклы" вошел в топ-10 игроков европейских чемпионатов по системе "гол+пас"
Виталий Кличко назвал поединок, после которого он выглядел хуже всегоВиталий Кличко назвал поединок, после которого он выглядел хуже всего
Стало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славыСтало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы
"Динамо" и "Шахтер" вошли в топ-10 по разнице голевых моментов всех европейских клубов высшего дивизиона"Динамо" и "Шахтер" вошли в топ-10 по разнице голевых моментов всех европейских клубов высшего дивизиона
Промоутер Усика сравнил победу украинца с победами братьев КличкоПромоутер Усика сравнил победу украинца с победами братьев Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости