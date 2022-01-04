Умер чемпион СССР в составе легендарной "Зари" Анатолий Куксов. Футбол

Легенде луганского футбола шел 73-й год.

Умер чемпион СССР в составе легендарной "Зари" Анатолий Куксов

В Луганске на 73 году жизни скончался легендарный футболист "Зари" Анатолий Куксов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Всю футбольную карьеру Куксов выступал за "Зарю", в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Также он дважды выходил в финал Кубка СССР вместе с командой из Луганска. В общей сложности за "мужиков" Куксов сыграл 489 матчей, в которых забил 87 голов.

В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.

Куксов завершил карьеру в 1985 году, после чего стал тренером. Он работал с "Зарей", запорожским "Металлургом", "Азовцем", "Авангардом" и "Горняком" (оба клуба - из города Ровеньки) и луганским "Коммунальщиком".

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