В первый раз за последние годы ни одной украинской теннисистки в топ-10.



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[url=http://novostey.com/sport/news950123.html]Опубликован первый рейтинг WTA-2022: сильнейшая украинка Свитолина входит в год с 15-й позиции - Спорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news950123.html>Опубликован первый рейтинг WTA-2022: сильнейшая украинка Свитолина входит в год с 15-й позиции - Спорт на Новостей.COM</a>

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