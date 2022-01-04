Опубликован первый рейтинг WTA-2022: сильнейшая украинка Свитолина входит в год с 15-й позиции

В первый раз за последние годы ни одной украинской теннисистки в топ-10.

Опубликован первый рейтинг WTA-2022: сильнейшая украинка Свитолина входит в год с 15-й позиции
Фото: champion.com.ua

WTA опубликовала рейтинги теннисисток, с которыми спортсменки входят в 2022 год.

Первое место сохраняет Эшли Барти, опережающая Арину Соболенко и Гарбиньо Мугурусу.

Украину в топ-100 представляют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дайана Ястремская.

На подходе к первой сотне расположилась Леся Цуренко.

Первая ракетка Украины Свитолина начнет год на 15-й позиции.

Первый крупный турнир года Austalian Open начнется уже 17 января.

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