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2022-01-04
Опубликован первый рейтинг WTA-2022: сильнейшая украинка Свитолина входит в год с 15-й позиции
В первый раз за последние годы ни одной украинской теннисистки в топ-10.
Фото: champion.com.ua
WTA опубликовала рейтинги теннисисток, с которыми спортсменки входят в 2022 год.
Первое место сохраняет Эшли Барти, опережающая Арину Соболенко и Гарбиньо Мугурусу.
Украину в топ-100 представляют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дайана Ястремская.
На подходе к первой сотне расположилась Леся Цуренко.
Первая ракетка Украины Свитолина начнет год на 15-й позиции.
Первый крупный турнир года Austalian Open начнется уже 17 января.