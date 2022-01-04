Главная цель клуба – победа в Лиге чемпионов: генеральный директор "Шахтера"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин озвучил амбициозные задачи клуба на ближайшую перспективу.

Оказывается, "горняки" не успокоятся, пока не выиграют главный клубный турнир Лиги чемпионов.

"Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что двигаемся в этом направлении", – цитирует Палкина клубная пресс-служба.

"Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результат, но если не попробуешь, ты никогда не поймешь".

Хотелось бы показать себя в Лиге чемпионов, поскольку это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я уверяю вас", – заявил генеральный директор.

При этом Палкин отметил, что главной целью "Шахтера" в 2022 году является "серьезно заявить о себе в ЛЧ и, естественно, выиграть чемпионат Украины".