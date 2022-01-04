Плохие новости для "Дженоа" Шевченко: нашёлся покупатель на конкурента по выживанию в Серии А "Салернитана"

"Гранатовые" обзавелись новым владельцем.

Плохие новости для "Дженоа" Шевченко: нашёлся покупатель на конкурента по выживанию в Серии А "Салернитана"

"Салернитана" удалось избежать снятия с нынешнего пробега Серии А. Оно угрожало клубу, если бы до нового года "Салернитана" не сменил владельца.

Однако в 2022 год команда Стефано Колантуоно вошла с новым владельцем клуба, им стал предприниматель из Неаполя с украинским именем Данило Йерволино. Сумма сделки, по разным данным, оценивается от 10 до 20 млн. евро, сообщает RMC Sport.

Предыдущим владельцем "Салернитана" был Клаудио Лотито, также являющийся владельцем "Лацио". А владение двумя клубами одновременно запрещено регламентом Серии А.

Сейчас "Салернитана" занимает последнее, 20-ое место в турнирной таблице Серии А, отставая всего на 3 очка от "Дженоа", которую тренирует украинец Андрей Шевченко.

В случае снятия с турнира "Салернитана" для генуэзцев на одного соперника по выживанию было бы меньше.

Уже послезавтра в рамках 20-го тура Серии А "Салернитана" примет "Венецию", а "Дженоа" отправится в гости в "Сассуоло".

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