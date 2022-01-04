Миколенко простился с "Динамо": украинец переехал в Ливерпуль. Футбол

Виталий стал игроком "Эвертона".

Миколенко простился с "Динамо": украинец переехал в Ливерпуль
Віталій Миколенко
Фото: fcdynamo.com

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко простился с "Динамо". Ранее он официально стал игроком "Эвертона".

"Я покидаю свою родную команду – киевское "Динамо", в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии – и до последнего матча в футболке любимого клуба.

Мне хочется сказать "спасибо" всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде! И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня", - заявил Миколенко в интервью клубной пресс-службе.

"Отдельная благодарность каждому болельщику "Динамо", всем, кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю "Динамо" в дальнейшем только побед, трофеев и удачи!

У меня, как игрока, большие футбольные амбиции. Для этого очень хочу попробовать себя в Английской премьер-лиге. Для меня это вызов, новые чувства, заряд эмоций.

Еще раз спасибо всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь", - отметил 22-летний уроженец Черкасс.

Добавим, что в 21-м туре АПЛ "Эвертон" уступил дома "Брайтону" - 2:3. Перед этим матчем украинец был представлен болельщикам "ирисок".

Сам Виталий поделился впечатлениями после знакомства с болельщиками Эвертона на Гудисон Парк.

"Сегодня я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк". Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта за Эвертон, - написал Миколенко на своей странице в Instagram.

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