Украина и РоSSия поспорят за проведение Евробаскета-2025

ФБУ рассказала подробности подачи заявки.

Украина и РоSSия поспорят за проведение Евробаскета-2025
Михаил Бродский
Фото: ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский считает, что на проведение чемпионата Европы в 2025 году есть два основных претендента.

Украина рассчитывает опередить РоSSию и завоевать право организовать Евробаскет.

"17 января приезжает комиссия ФИБА. В Киеве есть место, где будем строить зал. Выставочный центр. Там будет роскошный зал, 15 тысяч на баскетбол.

Это будет презентовано комиссии с гарантиями, что в 2024 году будет закончено. Еще Львов, там будет 10 тысяч зал. В Днепре 10-тысячник, еще "Метеор" приведут в порядок", - заявил Бродский.

"Мы хотим получить подгруппу Евробаскета, а также четвертьфинал, полуфинал и финал. Скажу честно: мы разговаривали с президентом ФИБА, и мы понимаем, что выбор будет между Украиной и Россией.

Я вижу, что такой выбор больше никто особо не претендует на Евробаскет- 2025. Будем смотреть", - заметил глава федерации.

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