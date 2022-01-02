Роналдо получил положительный тест на ковид. Футбол

Болезнь имеет легкое течение.

Роналдо получил положительный тест на ковид
Фото: re-actor.net

Бывший бомбардир сборной Бразилии, ныне – владелец футбольного клуба "Крузейро" Роналдо заразился коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе клуба, самочувствие бывшего футболиста хорошее, его болезнь имеет легкое течение.

Из-за недуга Роналдо пришлось отказаться от участия в памятных мероприятиях по случаю 101-го дня рождения клуба.

"Он сожалеет, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней, но вскоре мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонте, выступлений, встреч и пресс-конференции", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий французского ПСЖ Лионель Месси. Положительный тест на ковид получили и одноклубники аргентинца Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. ФутболМбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. Футбол
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
КДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. ФутболКДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. Футбол
"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол
Бой Усик - Джошуа признан событием годаБой Усик - Джошуа признан событием года
Блок рекламы


Похожие новости
Сборная Украины поздравила страну с наступающим Новым годом. ФутболСборная Украины поздравила страну с наступающим Новым годом. Футбол
"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол
Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штабРодной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб
Футболистов сборной Китая обязали вывести татуировкиФутболистов сборной Китая обязали вывести татуировки
"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол
Довбик - лучший игрок УПЛ 2021 года по версии футболистов и специалистовДовбик - лучший игрок УПЛ 2021 года по версии футболистов и специалистов
Умер младший брат Марадоны Уго. ФутболУмер младший брат Марадоны Уго. Футбол
Луческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". ФутболЛуческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". Футбол
КДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. ФутболКДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. Футбол
Луческу – лучший тренер года в Украинской премьер-лиге. ФутболЛуческу – лучший тренер года в Украинской премьер-лиге. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости