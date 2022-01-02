Роналдо получил положительный тест на ковид. Футбол

Бывший бомбардир сборной Бразилии , ныне – владелец футбольного клуба "Крузейро" Роналдо заразился коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе клуба, самочувствие бывшего футболиста хорошее, его болезнь имеет легкое течение.

Из-за недуга Роналдо пришлось отказаться от участия в памятных мероприятиях по случаю 101-го дня рождения клуба.

"Он сожалеет, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней, но вскоре мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонте, выступлений, встреч и пресс-конференции", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий французского ПСЖ Лионель Месси. Положительный тест на ковид получили и одноклубники аргентинца Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.