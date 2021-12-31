РоSSийский шахматист в порыве агрессии сбил со стола фигуру в партии с украинцем на ЧМ по блицу

Забавный эпизод произошел во время одной из партий чемпионата мира по блицу, который проходил в Варшаве (Польша), сообщает championat.com.

РоSSийский шахматист Давид Паравян сбил со стола фигуру в партии с украинцем Кириллом Шевченко.

Паравян оказался в сложной ситуации. Чтобы сделать ход, ему оставалась одна секунда. В цейтноте он хотел вместо пешки получить второго ферзя, но рядом нужной фигуры не было.

Он остановил часы и позвал на помощь судью. Когда он поставил ферзя и попытался запустить часы, оказалось, что его время истекло, и он проиграл.

Паравян разозлился и сбил со стола фигуру, однако сразу извинился и пожал руку украинцу.