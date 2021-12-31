Украинский чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая завершил спортивную карьеру

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Первый украинский чемпион мира по дзюдо (2009), двукратный чемпион Европы (2011 и 2017) Георгий Зантарая завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.

"Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были его последними соревнованиями высокого уровня", — цитирует Дуброва sportarena.com.

"К сожалению, ему не удалось завоевать такую желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался - в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории (66 кг, - прим. LB/ru). Перенос Олимпиады на один год тоже не пошел на пользу Георгию", – отметил наставник сборной.

Всего за карьеру Зантарая выиграл 33 медали разного калибра на международном уровне.

На Олимпиаде-2020 в Токио украинец остановился в 1/8 финала после поражения словенцу Адриану Гомбочу. В послужном списке Георгия нет никакой олимпийской медали.

С 2020 года Зантарая начал политическую карьеру, являясь депутатом Киевского городского совета от партии "Слуга народа".