ФБУ оштрафовала президента "Днепра" за критику федерации

Валерий Кондратьев наказан денежным штрафом в размере 20 тысяч гривен.

Состоялось заседание Директората Федерации баскетбола Украины (ФБУ), на котором были рассмотрены вопросы высказываний президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева в интервью, которое вышло на официальной странице клуба в Facebook и на клубном Youtube канале.

В том интервью Кондратьев поднял ряд вопросов о проведении и организации чемпионата Украины.

"В частности позволил резкие высказывания в адрес ФБУ, подверг критике некоторые аспекты деятельности ФБУ, предоставляя недостоверную информацию, безосновательно обвинил судейский корпус в предвзятости к игрокам клуба и самому клубу, неуважительно высказывался по поводу членов Директората ФБУ", - сообщает пресс-служба ФБУ.

"Директорат ФБУ квалифицировал высказывание президента "Днепра" нарушением положений статьи 65 Дисциплинарного кодекса ФБУ "Публичные высказывания" и применил дисциплинарную санкцию в виде обязательного денежного взноса в пользу ФБУ в размере 20 тысяч гривен.

Также Директорат на своем заседании принял решение ФБУ, чтобы существенно увеличить штрафные санкции, по высказываниям, участникам соревнований, которые влияют на имидж чемпионата Украины", - отмечено в постановлении.