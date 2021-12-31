ФБУ оштрафовала президента "Днепра" за критику федерации

Валерий Кондратьев наказан денежным штрафом в размере 20 тысяч гривен.

ФБУ оштрафовала президента "Днепра" за критику федерации
Валерій Кондратьєв
Фото: ФБУ

Состоялось заседание Директората Федерации баскетбола Украины (ФБУ), на котором были рассмотрены вопросы высказываний президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева в интервью, которое вышло на официальной странице клуба в Facebook и на клубном Youtube канале.

В том интервью Кондратьев поднял ряд вопросов о проведении и организации чемпионата Украины.

"В частности позволил резкие высказывания в адрес ФБУ, подверг критике некоторые аспекты деятельности ФБУ, предоставляя недостоверную информацию, безосновательно обвинил судейский корпус в предвзятости к игрокам клуба и самому клубу, неуважительно высказывался по поводу членов Директората ФБУ", - сообщает пресс-служба ФБУ.

"Директорат ФБУ квалифицировал высказывание президента "Днепра" нарушением положений статьи 65 Дисциплинарного кодекса ФБУ "Публичные высказывания" и применил дисциплинарную санкцию в виде обязательного денежного взноса в пользу ФБУ в размере 20 тысяч гривен.

Также Директорат на своем заседании принял решение ФБУ, чтобы существенно увеличить штрафные санкции, по высказываниям, участникам соревнований, которые влияют на имидж чемпионата Украины", - отмечено в постановлении.

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