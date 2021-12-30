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2021-12-30
Брат и сестра Нисканен выиграли гонки "Тур де Ски" в один день
Финские лыжники не побеждали на этом турнире с 2014 года.
Кертту Нісканен
Фото: skisport.ru
В преддверии финские лыжники, брат и сестра Ийво и Кертту Нисканен выиграли гонки многодневки "Тур де Ски" в один день, сообщает championat.com.
Кертту победила в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км, а Ийво – в аналогичной "раздельке" на 15 км.
Это первые победы Финляндии на Тур де Ски с января 2014 года, когда Кертту выиграла гонку 10 км в Ленцерхайде. Ийво раньше ни разу не побеждал в гонках новогодней многодневки.
Теперь "Тур де Ски" переезжает в Оберстдорф (Германия), где завтра, 31 декабря, пройдут коньковые масстарты.