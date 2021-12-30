"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол

"Черноморец" назначил Романа Григорчука новым главным тренером, сообщает официальный сайт одесситов.

56-летний специалист подписал контракт на три года. Григорчук сменил Юрия Мороза, работавшего с одесской командой в первой части сезона.

Фото: chernomorets.odessa.ua Роман Григорчук

Григорчук уже работал с "Черноморцем" в сезонах-2010/2014. Позже он возглавлял азербайджанскую "Габалу", белорусский "Шахтер" из Солигорска и казахстанскую "Астану".

Именно "Астана" под руководством Григорчука в 2019 году дома обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы, тем самым прервав 15-матчевую беспроигрышную серию "МанЮнайтед" в этом турнире.

Напомним, Григорчук стал первым украинским тренером, выигравшим три футбольных чемпионата в разных странах.

Отметим, одесский клуб этой зимой сменил владельца и намерен отказаться от большого количества арендованных у "Динамо" игроков.

Первую часть сезона команда завершила на 13 месте Украинской премьер-лиги.