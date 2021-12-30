Родной клуб лучшего футболиста УПЛ 2021 распустил всех игроков и тренерский штаб

При этом черкасский "Днепр" не собирается закрывать клуб.

Фото: ФК "Дніпро" "Днепр" Черкассы

Черкасский "Днепр" расторг контракты со всеми футболистами. Также клуб покинул тренерский штаб Тараса Ильницкого, сообщает Meta-Ratings.

Однако пока нет планов прекращения существования клуба. Цель этого решения руководства – разгрузка зарплатной ведомости.

В начале февраля начнется подготовка к весенней части сезона во второй лиге. Игрокам и тренерам, которые не найдут новых команд, будут предложены новые контракты. Предсезонное собрание состоится в Черкассах.

После 18 туров Второй лиги "Днепр" расположился на 11-й строчке группы А.

Напомним, черкасский клуб является полуфиналистом Кубка Украины-2013/14.

Отметим, воспитанником "Днепра" является лучший игрок УПЛ в этом году Артем Довбик.