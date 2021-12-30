Бой Усик - Джошуа признан событием года

В том поединке украинец завоевал четыре чемпионских пояса.

Авторитетное издание The Ring признало бой Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) главным событием в мире бокса.

Боксеры в поединке оспорили титулы WBA, WBO, IBO и IBF. Украинец сумел победить титулованного британца, вернув чемпионские пояса в супертяжелом весе в Украину.

Примечательно, что этот бой в номинации обошел такие поединки, как Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер-3, Сауль Альварес – Калеб Плант и Теренс Кроуфорд – Шон Портер.

Напомним, что Джошуа активировал пункт в контракте об обязательном реванше. Ожидается, что второе сражение Усик – Джошуа состоится весной 2022 года.