Бой Усик - Джошуа признан событием года

В том поединке украинец завоевал четыре чемпионских пояса.

Бой Усик - Джошуа признан событием года
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Фото: Марк Робінсон/MATCHROOM BOXING

Авторитетное издание The Ring признало бой Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) главным событием в мире бокса.

Боксеры в поединке оспорили титулы WBA, WBO, IBO и IBF. Украинец сумел победить титулованного британца, вернув чемпионские пояса в супертяжелом весе в Украину.

Примечательно, что этот бой в номинации обошел такие поединки, как Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер-3, Сауль Альварес – Калеб Плант и Теренс Кроуфорд – Шон Портер.

Напомним, что Джошуа активировал пункт в контракте об обязательном реванше. Ожидается, что второе сражение Усик – Джошуа состоится весной 2022 года.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко хочет провести реванш Усик – Джошуа в столице Украины.

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